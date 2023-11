De la 1 noiembrie intra in vigoare noul set de masuri fiscale, dupa ce a fost promulgat de presedintele Iohannis joi seara si publicat in Monitorul Oficial vineri. Astfel, din luna noiembrie, se plafoneaza platile in numerar intre persoanele fizice si se reduc plafoanele zilnice pentru firme la 1.000 de lei pe client si cel mult 5.000 de lei in total operatiuni cu numerar catre firme si populatie.Astfel, firmele vor putea face plati in numerar catre companii sau persoane cel mult 5.000 de lei ... citeste toata stirea