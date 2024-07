Se schimba trendul in imobiliare: Proprietarii de imobile deschid sampania

Marile orase din tara continua sa atraga un numar semnificativ de chiriasi. Sumele solicitate la nivel de piata sunt in crestere fata de anul trecut in toate centrele regionale majore din Romania, atat in cazul garsonierelor, cat si in cazul apartamentelor cu 2 si 3 camere."Exista diferente mari intre un oras sau altul dar si intre o zona sau alta in cadrul aceluiasi oras. Zona, dar si starea generala a apartamentului, nou sau vechi, tipul de mobila si gradul de utilare si confort sunt ... citește toată știrea