Se schimba vremea: Val de ploi si vant puternic in urmatoarele zile. Ce zone sunt vizate de codul galben emis de meteorologi

Vremea se strica in toata tara, cu ploi si vant puternic, urmate de o racire brusca ce va aduce lapovita si ninsori incepand de duminica.Meteorologii au emis cod galben de vant pentru sudul Banatului, sud-vestul si sudul Transilvaniei, Moldova si zonele montane, unde rafalele vor atinge 50-60 km/h pana duminica dimineata. In munti, la peste 1700 metri altitudine, vantul va sufla cu 80-100 km/h.De asemenea, sambata si in noaptea de sambata spre duminica, in vestul, centrul si nordul tarii, ... citește toată știrea