Sebastian Burduja: "80% dintre utilizatori au fost reconectati la reteaua de energie electrica in zona Galati"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta ca sunt aproape de obiectivul asumat la comandamentul energetic de dimineata, de 80% utilizatori reconectati la reteaua de distributie energie electrica in zona Galati, el aratand ca mai sunt in acest moment 4.309 de utilizatori fara curent, informeaza news.ro.Localitatile care raman de conectat: Bujoru (partial), Slobozia Conachi, Costachi Negri, Cudalbi, Vames, RugineniMinistrul Energiei prezinta situatia alimentarii cu energie electrica in ... citește toată știrea