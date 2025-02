Sebastian Burduja: 84 de contracte pentru energie regenerabila in institutiile locale

Sebastian Burduja anunta pe Facebook, semnarea a 84 de contracte, in valoare de 262 milioane lei, pentru dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei regenerabile in institutiile locale, finantate in mare parte din Fondul pentru Modernizare."Dezvoltarea acestor proiecte va duce, pe termen mediu, la economii semnificative in cheltuielile cu energia.Scopul este ca, prin aceste noi capacitati, sa fie acoperit peste 70% din necesarul de energie al acestor institutii. Preturile mai mici la ... citește toată știrea