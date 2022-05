SEBASTIAN BURDUJA, MINISTRUL CERCETARII:"Digitalizarea este o prioritate pe bune in Romania"

Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, astazi, ca digitalizarea reprezinta o prioritate "pe bune" a Guvernului, el precizand ca suntem condamnati sa facem Romania digitala daca vrem sa construim Romania viitorului, potrivit News.ro.Sebastian Burduja a precizat, astazi seara, la Iasi, in cadrul IQ DIGITAL Summit, eveniment desfasurat la Teatrul National, ca schimbarile in lume sunt intr-un ritm extrem de rapid si ca Romania nu are decat sansa sa se urce ... citeste toata stirea