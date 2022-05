SEBASTIAN BURDUJA, MINISTRUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII: "Posta Romana are un rol cheie pentru incluziunea financiara"

Posta Romana are un rol cheie privind incluziunea financiara, sens in care exista chiar si o colaborare cu Banca Mondiala, a spus ieri Sebastian Burduja, Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in cadrul unei conferinte de presa.Ministrul a afirmat: "Pentru incluziunea financiara, cel putin in mandatul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, un rol cheie il are Compania Nationala Posta Romana, care este probabil cea mai mare companie din Europa de Sud-Est, cel putin ca ... citeste toata stirea