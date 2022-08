SEBASTIAN BURDUJA, MINISTRUL DIGITALIZARII:"Semnez munti de documente pe hartie"

Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a dezvaluit ca zilnic semneaza "munti de documente" pe hartie, dar afirma ca a semnat si electronic contractul de implementare al cloud-ului guvernamental. Burduja a precizat ca in Romania nu vom scapa prea curand de dosarul cu sina, potrivit news.ro.Intrebat sambata, la Digi24, daca semneaza documente pe hartie, la Ministerul Digitalizarii, Sebastian Burduja a explicat ca face acest lucru zilnic."Munti (de documente de hartie am semnat - n.r.). In ... citeste toata stirea