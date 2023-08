Ministrul Energiei Sebastian Burduja a precizat, referitor la planul de masuri de reducere a cheltuielilor la bugetul de stat, ca saluta intentia de eficientizare a aparatul administrativ, informeaza news.ro.El a adaugat ca exista o nevoie mare de forta de munca in mediul privat si persoanele care nu isi fac treaba la stat vor avea alte oportunitati in mediul privat."E cert ca exista o nevoie mare de forta de munca in mediul privat si sunt persoane care, daca nu livreaza pentru stat, de fapt ... citeste toata stirea