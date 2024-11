Sebastian Burduja: "Nu putem sa inchidem grupuri pe carbune fara sa punem altceva in loc"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, joi, cu ocazia finalizarii lucrarilor de modernizare a grupului 5 al Termocentralei Rovinari din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), ca "nu putem sa inchidem grupuri pe carbune fara sa punem altceva in loc", informeaza Agerpres."Nu putem sa ne permitem sa scoatem grupuri pe carbune fara sa punem in loc grupuri pe gaz, deci nu putem sa renuntam la productie de energie in banda pe baza de carbune fara sa avem o alta sursa de energie, de ... citește toată știrea