Cetatenii nu vor avea probleme, in sezonul rece 2023-2024, cu energia termica furnizata in sistem centralizata sau produsa in centrale de apartament, a lasat sa se inteleaga Sebastian Burduja, ministrul Energiei, intr-un interviu acordat pentru Agerpres.Ministrul Energiei a precizat ca in acest moment inmagazinarea si aprovizionarea pietei cu gaze naturale au loc la parametri optimi si ca nu vor fi probleme cu livrarea gazelor naturale in iarna urmatoare."Imi doresc ca romanii sa nu tremure ... citeste toata stirea