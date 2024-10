Sebastian Burduja: Romanii nu vor tremura de frig si nici de frica facturilor

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anuntat azi situatia sistemului energetic national, in asteptarea sezonului de iarna. El a sustinut ca, impreuna cu Dispecerul Energetic National, au analizat scenariile pentru iarna aceasta si au luat in calcul si un scenariu pesimist si unul moderat si in ambele scenarii, Romania va fi in siguranta. Totodata, facturile vor ramane plafonate pana la 1 aprilie, "daca nu cumva vom putea sa prelungim aceasta forma de sprijin, compensarea-plafonarea", a ... citește toată știrea