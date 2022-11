Secretarul general al NATO despre presedintele Rusiei: Putin foloseste iarna ca arma in razboiul impotriva Ucrainei si incearca sa distruga infrastructura de gaze si sistemul de energie electrica al tarii vecine

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, foloseste iarna ca "arma in razboiul impotriva Ucrainei" si incearca sa distruga infrastructura de gaze si sistemul de energie electrica al tarii vecine.Intrebat in conferinta de presa de la Bucuresti, ce informatii are despre faptul ca Rusia ar urma sa aiba noi atacuri asupra oraselor din Ucraina, Jens Stoltenberg a spus ca Putin foloseste iarna ca pe "arma de razboi"."Presedintele Putin incearca sa ... citeste toata stirea