Colaborarea dintre investitorii americani si companiile din tara noastra trebuie sa aiba ca focus inovarea pentru prosperitate in toate sectoarele de activitate economica, dar cu precadere in energie si in domeniul IT&C, au precizat participantii la a doua editie a Forumului Economic SUA-Romania, organizat de Camera de Comert Americana din Romania (AmCham), eveniment ce a avut loc, ieri, la Bucuresti, in marja "Forumului de afaceri al Initiativei celor Trei Mari" (I3M), gazduit de Romania."Ne ... citeste toata stirea