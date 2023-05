Libertatea navigatiei in Marea Neagra se confrunta cu abuzuri din partea Federatiei Ruse si de aceea este nevoie de o prezenta consolidata a NATO in aceasta regiune, a declarat premierul Nicolae Ciuca, ieri, in deschiderea celei de-a saptea editii a "Black Sea and Balkans Security Forum", eveniment ce are loc in aceste zile la Bucuresti, in organizarea New Strategy Center si Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara."Lumea s-a schimbat dupa ce, in 24 februarie 2022, Federatia ... citeste toata stirea