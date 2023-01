SEDINTA PNL:Ciuca a transmis ca rotatia guvernamentala se va face ca in protocolul coalitiei

Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a transmis, astazi, liderilor organizatiilor liberale, reuniti in sedinta la Vila Lac, ca partidul are mai multe procente in sondaje decat in momentul in care el a preluat conducerea, Guvernul a fost performant, iar rotatia guvernamentala se va face ca in protocolul coalitiei, arata surse din PNL, conform Agerpres.Conform surselor citate, Ciuca a spus ca PNL este azi peste procentele de la preluarea mandatului sau de presedinte de partid si a asigurat ... citeste toata stirea