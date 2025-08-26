Editeaza

Sef nou la gigantul bancar american Citi in Europa pe segmentul corporate: Erik Savola a fost numit director corporate banking pentru Europa

Sursa: Ziarul Financiar
Marti, 26 August 2025, ora 15:36
20 citiri
Erik Savola a fost numit director corporate banking pentru Europa si director corporate banking pentru Citibank Europe plc (CEP), sub rezerva aprobarii consiliului director si a autoritatilor de reglementare, potrivit informatiilor de la Citi.
In Romania, Citi este axata in principal pe creditarea companiilor multinatonale si locale mari, a sectorului public si pe commercial bank. Banca aflata in apropierea topului celor mai mari 10 banci dupa active a fost in ultimii ani printre cele mai ...citește toată știrea

