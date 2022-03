Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bucuresti: Suntem pregatiti sa facem fata. In acelasi timp, ne pregatim de represalii

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost ieri la Bucuresti."In cazul in care situatia s-ar inrautati, noi suntem pregatiti sa facem fata. In acelasi timp, ne pregatim de represalii, in special incercam sa ne diversificam sursele de energie, sporind cantitatile de gaze naturale, pentru a asigura incalzirea in sezonul rece. Apelam la cele mai verzi si inovatoare solutii, pentru a deveni independenti fata de sursele de energie din Rusia. Fata de carbunele, petrolul si gazele ... citeste toata stirea