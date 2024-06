Seful celui mai mare retailer online din tara, eMAG: Pierdem cam 1% din profitabilitate operationala din cauza ca Romania nu este in Schengen terestru

Dante International, administratorul celui mai mare retailer online din Romania, pierde aproximativ 1% din profitabilitate operationala din cauza ca Romania nu este in spatiul Schengen si cu frontierele terestre, a declarat Tudor Manea, directorul general al companie."Timpul pierdut in vama de catre camioanele cu marfuri pun o amprenta semnificativa pe profitul operational al companiei, care in anul fiscal a fost de cateva sute milioane de lei", a afirmat Manea, care a adaugat ca finalizarea ... citește toată știrea