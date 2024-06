Seism electoral: Drula demisioneaza de la sefia USR

Rezultatele alegerilor de duminica au lasat urme adanci atat in randul invinsilor, cat si in randul castigatorilor, daca luam in calcul ultimele miscari de pe scena politica romaneasca. Dupa ce candidatii USR au pierdut reinnoirea mandatului de primar in Brasov si Bucuresti - Sectorul 1 si Sectorul 2, Catalin Drula a demisionat din functia de presedinte al respectivei formatiuni politice si a convocat alegeri interne pentru numirea unui alt lider.Catalin Drula a declarat: "Rezultatul ... citește toată știrea