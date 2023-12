Senatul a adoptat, luni, proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonante simple in vacanta parlamentara, relateaza Agerpres.S-au inregistrat 61 de voturi "pentru", 17 "impotriva" si 14 abtineri.Potrivit documentului, Guvernul este abilitat sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, in perioada cuprinsa intre incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2023 si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului, in prima sesiune ordinara a anului 2024. ... citeste toata stirea