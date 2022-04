SENATORUL CRISTIAN CHIRTES:"Prin atacul intentionat impotriva civililor, Federatia Rusa incalca din nou, drepturile omului in Ucraina"

Presedintele Comisiei parlamentare de control a SRI, senatorul Cristian Chirtes, a declarat ca Rusia incalca din nou drepturile omului in Ucraina si ca este nevoie de sanctiuni care sa nu ii mai permita sa continue acest razboi, conform declaratiei remis redactitiei.Potrivit sursei citate, senatorul Cristian Chirtes declara: "Condamn crimele abominabile si atrocitatile pe care armata Federatiei Ruse le-a comis in Ucraina. Uciderea civililor neinarmati la Bucha si in alte localitati din ... citeste toata stirea