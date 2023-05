Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege initiat de catre senatoarea PNL Alina Gorghiu care completeaza art. 291 alin. (3) din legea 227/2015 privind Codul fiscal, conform news.ro. Propunerea legislativa vizeaza reducerea TVA la 5% pentru anumite categorii de produse pentru copii si anume alimente pentru sugari, cum ar fi laptele praf, articole de imbracaminte, accesorii de imbracaminte si incaltaminte, servetele, scutece pentru copii si in acelasi timp ... citeste toata stirea