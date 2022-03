Senatul a consfintit desfiintarea SIIJ

Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat, ieri, proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), initiat de Catalin Predoiu, actualul ministru al Justitiei.Legea 99/2022 a primit 86 de voturi pentru, 37 au fost impotriva si s-a inregistrat o abtinere. In aceeasi sedinta de plen, Senatul a respins PLx 76/2021 privind desfiintarea SIIJ, proiect legislativ inaintat de fostul ministru al Justitiei, Stelian Ion. Impotriva proiectului ... citeste toata stirea