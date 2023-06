Nicolae Ciuca, presedintele PNL, a devenit, ieri, al doilea om in stat, dupa ce a fost ales cu 88 voturi "pentru" si 16 "impotriva", in functia de presedinte al Senatului. Conform Constitutiei, in cazul in care presedintele Romaniei se afla in imposibilitate de a-si exercita atributiile sau in cazul suspendarii sale din functie, atributiile presedintelui tarii sunt preluate de presedintele Senatului."O constructie politica ce parea imposibila pentru multi, isi incepe astazi o noua etapa! ... citeste toata stirea