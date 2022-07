Sergiu Manea, BCR: Nu vom reusi sa rezolvam o criza in mijlocul crizei, este foarte important sa invatam din ceea ce se va intampla. Deocamdata, semnele sunt tacute

Sergiu Manea, presedinte executiv si presedinte al Comitetului Executiv al BCR, afirma ca este important ca sistemul bancar si toti actorii din piata sa invete din ce se intampla in timpul unei crize, avand in vedere ca nu vor reusi sa rezolve o criza chiar in mijlocul ei."Nu vom reusi sa rezolvam o criza in mijlocul crizei, este foarte important sa invatam din ceea ce se va intampla. Deocamdata, semnele sunt tacute, dar este foarte important sa vedem cum ne pozitionam pentru viitor si avem ... citeste toata stirea