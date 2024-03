Sfarsitul unei ere: Dupa 77 de ani, Nationala de fotbal a Germaniei renunta la parteneriatul cu Adidas, al carui logo este purtat de jucatori din 1950. Producatorul german aflat in dificultate va fi inlocuit de americanii de la Nike

Nike va inlocui Adidas in calitate de sponsor al echipei nationale de fotbal a Germaniei, punand capat unuia dintre cele mai vechi parteneriate de lunga durata in materie de echipament sportiv, intr-un nou esec pentru brandul aflat in dificultate, potrivit FT.Federatia germana de fotbal DFB a anuntat joi dupa-amiaza ca Nike va deveni noul furnizor principal de echipament pentru toate echipele nationale de fotbal incepand din 2027, dupa ce a semnat un contract pe sapte ani cu cel mai mare ... citește toată știrea