Brandul de farmacii Sensiblu a marcat piata romaneasca timp de 25 de ani, fiind infiintat de patru antreprenori cu origini libaneze in 1997. Printre evenimentele semnificative din istoria lantului de farmacii se numara o listare la bursa din Londra in 2006, dar si cea mai mare tranzactie din farma, in 2018, cand fondul de investitii Penta Investments a cumparat A&D Pharma, din care face parte Sensiblu. Dupa 25 de ani de prezenta pe piata, Sensiblu dispare din peisajul brandurilor farmaceutice,