Sfarsitul visului masinilor electrice? Tesla urmeaza sa raporteze cele mai slabe rezultate din ultimii sapte ani

Actionarii Tesla se pregatesc pentru cea mai slaba performanta a constructorului auto din ultimii sapte ani in rezultatele trimestriale din aceasta saptamana, in timp ce se lupta cu incetinirea cererii si cu un razboi brutal al preturilor.Dar ei vor sa stie, de asemenea, daca firma lui Elon Musk se afla in mijlocul unei schimbari majore de directie, dupa ce au aparut informatii potrivit carora ar fi incetinit planurile pentru o masina electrica mai ieftina de 25.000 de dolari - cunoscuta ... citește toată știrea