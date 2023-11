Lansarea Sistemului Garantie-Returnare a ambalajelor, in 30 noiembrie, va pozitiona Romania pe o pozitie de lidership european in protectia mediului si gestionarea ambalajelor, a declarat premierul Marcel Ciolacu, ieri, cu prilejul inaugurarii de catre compania Returo a primului centru regional de colectare a ambalajelor la Bontida, judetul Cluj.Prim-ministrul Marcel Ciolacu a spus: "Fac parte dintr-o generatie in care am fost invatati sa nu irosim resursele pe care le aveam la dispozitie. Imi ... citeste toata stirea