SIEGFRIED MURESAN:"In bugetul Uniunii Europene nu sunt bani pentru gardul prim-ministrului Austriei"

Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma, in aceasta seara, ca in bugetul Uniunii Europene nu sunt bani pentru gardul cerul de prim-ministrul Austriei pentru a opri migratia, transmite News.ro."Comisia Europeana confirma astazi ceea ce eu am spus inca de la inceputul saptamanii: in bugetul Uniunii Europene nu sunt bani pentru gardul prim-ministrului Austriei", a scris, in aceasta seara, pe Facebook, Siegfried Muresan, adaugand ca premierul Karl Nehammer, a declarat, luni, in Bulgaria, ca ... citeste toata stirea