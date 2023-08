Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma miercuri ca in calitate de negociator-sef al Parlamentului European, a prezentat in Comisia pentru bugete documentul de lucru care evalueaza pozitia Consiliului Uniunii Europene privind Proiectul de Buget al UE pentru 2024, in care a aratat ca Parlamentul nu poate accepta taierile propuse de Consiliu fiindca ar face ca Bugetul UE sa fie si mai putin flexibil pentru a reactiona in fata unor noi situatii neprevazute, informeaza news.ro.Eurodeputatul ... citeste toata stirea