Siegfried Muresan va coordona politicile bugetare in Grupul PPE din Parlamentul European

Deputatul european Siegfried Muresan (PPE / PNL) - reconfirmat vicepresedinte al Grupului PPE din Parlamentul European in luna iunie - va fi responsabil de bugetul Uniunii Europene si politicile structurale in noul mandat al Grupului. Decizia a fost luata la reuniunea Grupului PPE din saptamana aceasta, care are loc in Portugalia, conform unui comunicat de presa remis Redactiei."Ma bucur ca voi continua sa coordonez acest capitol important din partea Grupului PPE. Am coordonat politicile ... citește toată știrea