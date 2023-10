Romania ar putea depasi in 2023 un stoc total de spatii moderne de retail de 4,3 milioane de metri patrati daca vor fi livrate toate proiectele care au fost anuntate pentru anul acesta, a explicat Silviu Pop, head of research Colliers Romania, in cadrul videoconferintei ZF Malluri & Centre Comerciale '23."Anul acesta depasim 4,3 milioane mp de spatii moderne de retail daca se inaugureaza toate centrele care au fost promise pentru 2023, multe dintre ele ar trebui sa se finalizeze in a doua ... citeste toata stirea