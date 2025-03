Simion, despre candidatura sa si a Aneimaria Gavrila: Vedem cine se pozitioneaza mai bine pentru castigarea turului II

Presedintele AUR, George Simion, a declarat vineri ca, in cazul in care vor fi validate ambele candidaturi la alegerile prezidentiale, respectiv a sa si a presedintei POT, Anamaria Gavrila, va ramane in cursa cel care se va pozitiona mai bine pentru castigarea turului II, potrivit Agerpres."In consens, prin constatarea candidatului care are cele mai mari sanse. Eu sper, asa ar fi normal, ca ambele candidaturi sa fie admise si sa revenim la democratie si vom sta, conform celor discutate, ... citește toată știrea