Simion: "Sondajele de opinie trebuie sa reflecte realitatea, altfel sunt sondaje de dezinformare"

Presedintele AUR, George Simion, a criticat, vineri, sondajele de opinie aparute in spatiul public, sustinand ca acestea "dezinformeaza", in loc sa reflecte realitatea, conform Agerpres."Sondajele de opinie trebuie sa reflecte realitatea, altfel sunt sondaje de dezinformare. Am vazut ieri un sondaj, am vazut multe sondaje care sunt dubioase, cel putin false, dar sondajul comandat de USR, pe care l-am vazut ieri, depaseste absolut orice imaginatie, conform celor de la USR si Casei de sondare la ... citește toată știrea