Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu a avut, astazi, discutii cu reprezentantii Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham) despre deficitul de forta de munca bine calificata in tara noastra. Ea a precizat ca tocmai acesta este motivul pentru care preocuparile institutiei pe care o conduce sunt politicile prin care sa fie diminuat acest fenomen, informeaza news.ro.Ministrul Muncii a transmis: "M-am intalnit astazi cu reprezentantii Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham), ... citeste toata stirea