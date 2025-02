Simona Halep si-a anuntat retragerea din tenis. "Corpul meu nu mai duce asa mult. Am vrut sa vin astazi la Cluj sa joc in fata dumneavoastra si sa imi iau la revedere pe terenul de tenis"

Simona Halep si-a anuntat retragerea din tenis dupa infrangerea suferita in fata italiancei Lucia Bronzetti, in primul tur al turneului Transylvania Open."Corpul meu nu mai duce asa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Stiu ce inseamna. De aceea am vrut sa vin astazi la Cluj sa joc in fata dumneavoastra si sa imi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine stie daca ma voi mai intoarce. E ultima data cand am jucat aici, nu vreau sa plang", a transmis fosta dubla campioana de Grand Slam, ... citește toată știrea