Cantareata irlandeza Sinead O'Connor, cunoscuta dupa ce a ocupat primele locuri in topurile din intreaga lume cu piesa "Nothing Compares 2 U" din 1990, a murit la varsta de 56 de ani, a anuntat miercuri Irish Times."Cu mare tristete anuntam trecerea in nefiinta a iubitei noastre Sinead. Familia si prietenii ei sunt devastati si au cerut intimitate in aceste momente foarte dificile", a anuntat RTE, citand o declaratie a familiei cantaretei."Muzica ei a fost iubita in intreaga lume, iar ... citeste toata stirea