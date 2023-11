Militarii romani stapanesc noua tehnica din domeniu, fapt confirmat de tragerea reusita de ieri cu sistemul Patriot care a avut loc in poligonul de la Capul Midia. A fost prima tragere cu sistemul Patriot efectuata doar cu militari romani, de la intrarea acestui sistem in dotarea Armatei Romane in anul 2020 si pana acum.La exercitiul tactic de ieri au asistat in calitate de distinsi vizitatori,. Premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului - Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Nationale - ... citeste toata stirea