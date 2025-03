Soferi surprinsi cu viteza in judetul Suceava / Proprietarii au transmis Politiei ca masinile erau conduse de femei, dar imaginile au aratat barbati la volan / Dosare penale pentru fals in declaratii

Doi soferi au fost surprisi circuland cu viteza in judetul Suceava, iar politistii au demarat verificrile. Proprietarii au transmis Politiei ca masinile erau conduse de femei, dar imaginile au aratat barbati la volan. Au fost intocmite dosare penale pentru fals in declaratii."La data de 9 februarie 2025, politistii Serviciului Rutier Suceava, in timp ce actionau cu echipamentul radar Trucam pe modul automat, pe DN 2, in zona km 442+550, au inregistrat doua autovehicule care circulau cu 85 km/h, ... citește toată știrea