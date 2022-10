SONDAJ AVANGARDEClasa politica ramane ultima in topul increderii cetatenilor

Clasa politica din tara noastra ramane in continuare pe ultimul loc al clasamentului in ceea ce priveste increderea acordata de catre cetateni, conform recentului sondaj efectuat de Avangarde si citat de G4Media. Potrivit rezultatelor sondajului, Presedintia cu doar 20%, Guvernul - 20% si Parlamentul - 17% se situeaza pe ultimele locuri in privinta institutiilor publice in care romanii au incredere, ultimul loc fiind insa ocupat de sistemul sanitar ce beneficiaza de o incredere de doar 15%. ... citeste toata stirea