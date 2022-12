SONDAJ INSCOP: AUR se apropie de PNL, USR - in cadere libera

Alianta pentru Unirea Romanilor este singura formatiune politica ce a inregistrat o crestere in sondajele Inscop in luna decembrie fata de noiembrie, potrivit datelor prezentate de Remus Stefureac, directorul institutului de sondare. Clasamentul partidelor arata astfel: PSD - 31,5% (in scadere de la 34,9% in noiembrie), PNL - 20,2% (in scadere de la 20,8% in noiembrie), AUR - 18,1% (in crestere de la 16,1% in noiembrie) si USR - 10,9% (in scadere de la 11,2% in noiembrie).Datele reprezinta ... citeste toata stirea