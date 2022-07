Sondaj International Personal Finance: 63% dintre romani raman cu o bani putini in buzunar din salariu la final de luna. Majoritatea banilor merg pe utilitati, alimente, servicii de telecomunicatii si servicii de streaming si TV

63% dintre romani raman cu o suma mica din venit la final de luna. Peste 56% dintre romanii cu varsta intre 55 si 75 de ani spun ca nu au luat niciun leu imprumut in ultimele 12 luni.Tinerii de pana in 34 de ani sunt singurul grup de varsta dintre respondentii din Romania care declara ca raman cu o suma rezonabila de bani in fiecare luna (35%), dupa luarea in considerare a cheltuielilor si a veniturilor lunare, comparativ cu 17% dintre respondentii din grupa 35-54 ani si 13,2% din grupa 55-75 ... citeste toata stirea