Scena politica sufera unele mici reasezari in aceasta tomna, sondajele de opinie permitand mici reglaje in interiorul partidelor si in ceea ce priveste posibilele aliante. PSD se mentine in frunte, inca nu a fost "erodat" de guvernare, nu acelasi lucru se poate spune insa despre PNL. Vechea problema a absenteismului se mentine chiar daca se inregistreaza un interes mai mare pentru vot decat in ultimii ani. Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de ... citeste toata stirea