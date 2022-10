Sondaj World Vision: 80% dintre tinerii care provin din mediul rural vor sa mearga la facultate, dar unu din trei se teme ca nu are bani. Adolescentii din medii defavorizate sunt atrasi de facultatile din domeniul militarizat

Aproximativ 80% dintre adolescentii din medul rural si alte comunitati dezavantajate isi doresc sa ajunga la facultate, dar peste un sfert dintre ei se tem ca nu vor obtine diploma de bacalaureat. Unu din trei se teme ca familia nu-l va putea sprijini financiar, cei mai multi dintre acestia luand in calcul sa munceasca in paralel cu studiile universitare, arata un sondaj realizat de fundatia World Vision Romania. Facultatile care le asigura o cariera in Politie, Jandarmerie sau Armata ii atrag ... citeste toata stirea