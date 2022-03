SORIN CIMPEANU:"In momentul de fata, am depasit numarul de 1.000 de elevi ucraineni inscrisi in scolile romanesti"

Minstrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca in momentul de fata s-a depasit numarul de 1.000 de elevi ucraineni inscrisi in calitate de audient in scolile romanesti, informeaza news.ro.Sunt de asemenea si 50 de cadre didactice din Ucraina care predau in scolile din Romania limba ucraineana.Ministrul Educatiei a aratat ca in sedinta de Guvern s-au adoptat sapte Hotarari de Guvern, toate initiate de Ministerul Educatiei.El a spus ca o Hotarare de Guvern adoptata prevede ca, ... citeste toata stirea