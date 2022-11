Sorin Grindeanu anunta ca Lotul 3 al Autostrazii de Centura Bucuresti Nord are constructor desemnat

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca Lotul 3 al Autostrazii de Centura Bucuresti Nord (A0 Nord) are un constructor desemnat, dupa o serie de contestatii si reevaluari de oferte. Constructorul chinez are la dispozitie 12 luni pentru proiectare si 18 luni pentru executie. Proiectul are o valoare de 397,99 milioane de lei, fara TVA, bani europeni, potrivit News.ro."Lotul 3 al Autostrazii de Centura Bucuresti Nord (A0 Nord) are constructor desemnat! Dupa mai multe contestatii ... citeste toata stirea