Sorin Grindeanu: "Centura Verde Bucuresti-Ilfov prinde viata"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca Centura Verde Bucuresti-Ilfov prinde viata, dupa ce joi au fost plantati primii copaci, aproximativ 16.000 de arbori, in zona Autostrazii de Centura a Capitalei (A0), informeaza news.ro.CNAIR a pus la dispozitie doua terenuri in suprafata totala de 7.500 de metri patrati in zona nodurilor ale A0 cu DN6 si cu Autostrada A2 si 23.000 de metri patrati au fost pusi la dispozitie de Romsilva."Centura Verde Bucuresti-Ilfov prinde viata! Astazi ... citește toată știrea