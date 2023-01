SORIN GRINDEANU, MINISTRUL TRANSPORTURILOR:"Primele tronsoane din autostrada Ploiesti-Brasov ar putea fi scoase la licitatie in acest an"

Primele tronsoane din autostrada Ploiesti-Brasov, asa numita autostrada catre munte, ar putea fi scoase la licitatie in cursul acestui an, daca toate lucrurile vor merge cum trebuie, a declarat, astazi, vicepremierul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, in cadrul conferintei de presa sustinuta dupa semnarea contractelor pentru tronsoanele 2si 3 ale sectiunii Buzau-Focsani din autostrada A7."Stiti ca pentru tronsonul Ploiesti-Brasov ni s-a propus o solutie tehnica ce ... citeste toata stirea